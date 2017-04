C’est un dramatique accident qui s’est joué hier matin sur l’autoroute E19, à hauteur d’Obourg, dans le sens Bruxelles-Mons. Il était 9 h 45 lorsque trois poids lourds sont entrés en collision. Le choc n’a laissé aucune chance à l’un des conducteurs, Jason Moneaux, âgé de 27 ans. Sa cabine a été littéralement écrasée contre le camion qui le précédait.

Ce sont les responsables de la station-service Q8 de Thieu, située à une centaine de mètres du lieu du drame, qui ont contacté les secours. Le SMUR, la police des autoroutes, et la protection civile sont rapidement intervenus pour porter secours aux victimes et baliser les lieux. À leur arrivée, le jeune Binchois était en vie mais déjà inconscient. Les pompiers de La Louvière ont tenté de procéder à sa désincarcération mais, grièvement blessé, il est décédé avant que les secours ne puissent lui venir en aide.

Le chauffeur venait de fêter ses 27 ans et travaillait pour la société Van Gansewinkel, sur le site de Seneffe. Sur la toile notamment, les messages de condoléances et d’hommage se multiplient. Tous parlent d’un jeune homme gentil et ayant la main sur le cœur. Le corps du malheureux a été emmené en début d’après-midi.

Pour l’heure , la police des autoroutes ne se prononce pas officiellement sur les circonstances du drame. Mais selon plusieurs témoins, un premier poids-lourd aurait brusquement freiné. Surpris, le conducteur du second véhicule, Jason Moneaux, ne serait pas parvenu à freiner et à éviter la collision.

Toute la matinée, les services de secours se sont activés afin de libérer l’autoroute au plus vite. La bande de droite était totalement obstruée tandis que la bande du milieu était jonchée de divers débris. L’un des camions impliqué transportait apparemment des granulés de plastique. Pour travailler en toute sécurité, il a été décidé de fermer l’autoroute plusieurs heures, ce qui a provoqué d’importants embarras de circulation. Elle a été rouverte partiellement vers 10 h 10 avant d’être totalement dégagée en début d’après-midi.