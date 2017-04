Après une matinée passée à lire l'acte d'accusation, devant la cour d'assises de Bruxelles-Capitale délocalisée en Brabant wallon, le président Michel De Grève a entamé lundi après-midi l'interrogatoire de Richard Remes.

Interrogé en fin d'après-midi par le président Michel De Grève sur la mort de la petite Sandra intervenue en janvier 1988, l'accusé Richard Remes a une nouvelle fois clamé son innocence devant les jurés. Il a expliqué avoir aperçu brièvement l'enfant de 16 mois dans la soirée qui a précédé sa mort, alors qu'il était dans l'appartement en compagnie de la mère de Sandra. Elle avait les yeux fermés, se trouvait dans son buggy et il ne s'est pas posé la question de savoir si elle était encore en vie ou pas.

Quant à savoir si la réouverture du dossier était une vengeance, Richard Remes a éludé la question. Le président lui a explicitement demandé s'il pensait, comme l'avaient indiqué les avocats de la défense en fin de semaine dernière, que la réouverture du dossier à sa charge était une vengeance orchestrée par la mère de la petite Sandra et par Patricia Lefranc.

"J'aimerais ne plus parler de Mme Lefranc, et rester sur ce dossier", a répondu l'accusé, qui a écopé de trente ans de réclusion pour avoir vitriolé Patricia Lefranc en 2009. Cette dernière était sa maitresse, comme l'était la mère de la petite Sandra en 1998.

Le président lui rappelant que les policiers avaient déduit à l'époque que l'enfant avait été tuée soit par lui, soit par sa mère, Richard Remes s'est voulu clair. "Je n'ai aucune hypothèse. La seule certitude, c'est que je ne lui ai jamais fait de mal: je n'ai pas tué cet enfant".





Le vitrioleur dit avoir été "manipulé" par Patricia Lefranc, "une femme vénale", selon lui

Avant d'aborder les faits du dossier, à savoir l'assassinat de la petite Sandra, 16 mois, en janvier 1988, l'accusé a été interrogé sur ses antécédents judiciaires. Dont les 30 ans de réclusion dont il a écopé en 2012 pour avoir vitriolé sa maitresse de l'époque, Patricia Lefranc. "Je me suis fait avoir, je me suis fait manipuler. C'est une femme manipulatrice et vénale", a-t-il indiqué aux jurés.

C'est à la suite de la tentative d'assassinat sur Patricia Lefranc commise en 2009 que le dossier qui occupe cette semaine la cour d'assises a été rouvert, alors que Richard Remes avait bénéficié d'un non-lieu pour ces faits en décembre 1997. Patricia Lefranc fait partie des témoins qui seront interrogés dans le courant de cette session d'assises: les enquêteurs ont établi certains parallèles entre les deux affaires, la mère de la petite victime étant également une des maitresses de Richard Remes lorsque le corps de Sandra a été retrouvé sans vie au bas de son immeuble de la rue Haute, à Bruxelles.

Après avoir traité Patricia Lefranc de "manipulatrice" et de "femme vénale", Richard Remes a précisé qu'il regrettait les faits. "Je reconnais que j'ai fait une connerie, je paie pour cela. Je regrette sincèrement mais c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière", a indiqué l'accusé.