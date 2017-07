, diagnostique l’ancien homme d’affaires Jean-Claude Logé après que la justice a décidé la semaine passée d’interdire la vente de son livre

"Je suis raide, je n’ai plus une thune (...) Par contre, on me réclame de l’argent de partout", poursuit l’ancien CEO de Systemat dont la presse financière disait à l’époque qu'il pesait entre 40 et 60 millions d’euros.

Englué dans des problèmes sans fin depuis qu’il a fui le Sénégal où il avait rêvé d’une retraite dorée avec sa nouvelle jeune épouse, Jean-Claude Logé, 76 ans, confiait hier: "Je n’ose même plus vérifier mes comptes sur lesquels il reste quelques centaines d’euros. Financièrement, ils (?) sont en train de m’étouffer".