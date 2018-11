Un dramatique incendie s’est produit vendredi vers 20 h, au n° 215 de la rue de Diekirch à Arlon. Il a coûté la vie à l’occupant de la maison, Jean-Paul Friob, 67 ans. Selon le laboratoire de la police judiciaire et un médecin légiste, descendus sur place, l’incendie serait d’origine accidentelle. Le feu aurait pris au départ d’une casserole. Les voisins sont sous le choc. "Jean-Paul vivait seul", souligne Daniel "Je ne suis jamais entré chez lui mais par la fenêtre, on apercevait des tentures en lambeaux et des boîtes empilées. Il y avait aussi beaucoup d’objets entassés derrière chez lui. Il était néanmoins de bonne compagnie. Je discutais régulièrement avec lui. Il était très intelligent et avait une grande culture générale."

D’après le parquet du Luxembourg, le sexagénaire était atteint du syndrome de Diogène. Il conservait tout. Des propos confirmés par le premier échevin d’Arlon, André Perpète, qui l’a bien connu. "Jean-Paul avait, effectivement, tendance à tout conserver", se rappelle-t-il. "Dans sa voiture, il empilait des journaux. Cela dit, il ne souffrait pas de problèmes psychiatriques. Il a travaillé pour la ville d’Arlon pendant de nombreuses années. Lorsque je suis devenu échevin, dans les années 80, il était déjà en fonction. Il était chef d’équipe au service environnement. C’était un travailleur dévoué, serviable, quelqu’un de bon sens sur lequel on pouvait compter."

Au café Les Arcades , place Léopold, où il se rendait chaque jour, il était très apprécié. "Il venait tous les matins et commandait chaque jour la même chose : deux cafés et une cruche d’eau", se souvient la tenancière. "Au début, il restait seul dans son coin, puis il a sympathisé avec d’autres habitués. Ils formaient un groupe d’amis. Samedi matin, lorsque je leur ai annoncé la triste nouvelle, l’une de ses amies est partie en pleurant."

Le bourgmestre d’Arlon, Vincent Magnus, est, lui aussi, attristé par cette fin tragique.