La justice namuroise a acquitté l’auteur d’un tigerkidnapping parce qu’un enquêteur a été jugé... déloyal. Ce dernier est suspendu.

Comme pour chaque client qu’il défend, en ce compris pour son plus célèbre du moment, l’agent Mogi Bayat, le ténor du barreau de Charleroi, Jean-Philippe Mayence, ne cesse de rappeler à chaque occasion l’importance du principe de la présomption d’innocence au cours d’une instruction.

Hasard du calendrier, l’avocat vient d’obtenir un jugement qu’il qualifie d’historique dans un dossier de tiger-kidnapping. Son client a tout simplement été acquitté pour ce volet en raison du travail… déloyal exercé par un enquêteur dans ce dossier. Un policier qui n’a justement pas tenu compte du principe de la présomption d’innocence.

Fait extrêmement rare d’ailleurs: la justice namuroise, dans son jugement rendu ce jeudi, a précisé que le policier en question, dont elle donne d’ailleurs le nom, a du coup été suspendu de ses fonctions.

Au départ pourtant, dans cette affaire de violent tiger kidnapping survenu en région namuroise, des peines particulièrement lourdes étaient requises à l’encontre des quatre auteurs traduits devant la justice. Quatre récidivistes, bien connus de la justice.

L’avocat Jean-Philippe Mayence et sa collaboratrice, Elena d’Agristina, ont alors décidé d’éplucher tout le dossier, dans ses moindres détails.

“Un dossier de plus d’une centaine de pages dans lequel on a saisi qu’en réalité, tout était basé sur des faits filmés, des écoutes téléphoniques, sans qu’aucune des pièces à conviction ne soit présenté au tribunal. Tout cela n’était visible que par les policiers. Une violation incroyable du secret professionnel”, s’exclame l’avocat Mayence qui réclame alors au tribunal de prendre connaissance de toutes ces pièces. Et c’est là que la justice réalisera effecitvement que l’enquêteur derrière ce dossier, n’a tout simplement jamais rédigé de procès-verbal à l’époque des faits, soit il y a 17 mois. Les écoutes téléphoniques étaient tout simplement illisibles d’ailleurs.

Le caractère déloyal de la procédure a donc été retenu. Le policier a été suspendu pour faux par omission.

“C’est un jugement historique, dans le sens où le tribunal retient le fait que les enquêteurs doivent être loyaux et doivent respecter la présomption d’innocence et ne pas avancer sur base supputations”, s’exclame l’avocat, pas mécontent d’avoir obtenu cet acquittement.