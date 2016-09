Jeune fille tuée au Decathlon: des aveux d’horreur

Faits divers

Après avoir longtemps parlé d’une "chute accidentelle" , le jeune homme suspecté dans l’affaire du Decathlon d’Anderlecht a avoué jeudi passé avoir poussé la jeune fille dans le vide, du haut du muret du parking supérieur du magasin de sport. Ces aveux ont été faits à la zone de police Midi qui l’auditionnait en prévision de la reconstitution du drame prévue ce soir.

Le jeune homme reconnaît s’être rendu avec Thaynara sur le toit du Decathlon dans l’intention de faire l’amour. Selon lui, Thaynara semblait d’accord. L’un et l’autre ont bu du whisky. Après un flirt poussé, Thaynara a refusé d’aller plus loin. La chute de cinq mètres ne l’a pas tuée; la jeune fille a survécu. Il s’est déshabillé et l’a déshabillée puis l’a traînée dans les ronces sur le talus dans le but de la violer. Il n’avait pas d’érection.

Après plusieurs essais infructueux, il a imposé des fellations à la jeune fille, puis l’a étouffée et l’a étranglée avec ses mains et la chaîne que l’adolescente portait autour du cou.

Elle avait 17 ans. Lui vient d’en avoir 18. Il a choisi pour le défendre les pénalistes Mes Didier De Quévy, qui confirme la dureté des aveux, et Charlotte Purnode.

Ceux-ci attendent le rapport d’expertise psychiatrique du Dr Chawaf. Pour la défense, la froideur des aveux fait craindre un bilan de psychopathie. Le garçon est toujours placé depuis trois mois en IPPJ à Braine-le-Château.

En fonction de l’instruction, le parquet pourrait demander le dessaisissement du juge de la jeunesse et le renvoi du suspect devant la cour d’assises.

Défendue par les avocats Cédric Moisse et Sven Mary, la mère de Thaynara s’est déjà constituée partie civile pour meurtre et viol sur mineure de plus de 16 avec la circonstance que le viol a causé la mort de la victime.

Dans ses premiers aveux, il certifiait : "Je suis sûr à 100 % de ne pas l’avoir poussée". Il dit aussi que "(je) me rendais compte que c’était dégueulasse ce que je faisais. Je la touchais partout, j’ai essayé de la violer mais je n’y suis pas arrivé. J’explique l’échec par le fait que je ne devais pas en avoir envie. Je ne voulais pas faire ça."

Il estime à quinze minutes le laps de temps à essayer de violer sa victime grièvement blessée par la chute. Puis, "elle ne respirait plus, je me suis dit qu’elle était morte. Pour en être sûr, je l’ai étranglée." Il ajoute que Thaynara n’a repris connaissance à aucun moment.

Les enquêteurs lui ont demandé pourquoi il voulait être sûr que Thaynara était morte. Il répond : "Je ne voulais pas qu’elle souffre".

Quant à ses antécédents : Le parquet de Nivelles avait ouvert début 2015 un dossier de coups et blessures volontaires. Les faits s’étaient produits en décembre 2014; une jeune fille l’accusait de l’avoir frappée à coups de poing.

Un autre fait n’était pas connu de la justice : une autre fille l’accusait d’avoir tenté d’abuser d’elle après une soirée où il l’avait fait boire. Si elle n’avait pas porté plainte, le mode opératoire n’est pas sans ressembler à celui du Decathlon la nuit du 5 au 6 juin derniers.