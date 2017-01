Joaquim, 59 ans, un Parisien d’origine congolaise, était poursuivi en correctionnelle à Bruxelles pour avoir détenu et importé en Belgique un peu plus de deux kilos de résine de cannabis.

Les policiers l’avaient contrôlé le 20 juin 2015 dans un train en provenance des Pays-Bas parce que l’intéressé semblait surpris par leur présence et les évitait du regard.

Arrivés à sa hauteur, les intervenants avaient donc décidé de procéder à son contrôle. Ils lui avaient demandé si le sac en cuir brun contenant la drogue lui appartenait bien.

Joaquim leur avait répondu par l’affirmative. Il avait déclaré avoir reçu ce bagage à Dordrecht, aux Pays-Bas, et devoir le remettre à un inconnu dans l’enceinte de la gare du Midi. Joaquim précisait également ne pas savoir ce que contenait sa cargaison tout en affirmant tout de même - mais sans certitude - qu’il pourrait bien s’agir de cannabis !

Et il ne s’était pas trompé. Il était bien en possession de "2,196 kilos de haschich". La marchandise était emballée dans des chemisettes en plastique pour limiter les odeurs.

Joaquim aurait pu prendre cher pour trafic de drogue, mais c’était sans compter sur les talents de sa pénaliste, Me Aurélie-Anne De Vos, qui est parvenue à convaincre la justice de la potentielle innocence de son client.

Pour ce faire, Me Aurélie-Anne De Vos n’a pas manqué de développer un argumentaire tout aussi stupéfiant que convaincant; et que voici résumé en substance :

"Mon client, inconnu jusqu’ici de la justice, n’avait pas connaissance du contenu du bagage, sinon il n’aurait certainement pas affirmé aux contrôleurs que c’était le sien. L’analyse des images des caméras de surveillance de la gare de Dordrecht prouve par ailleurs qu’il était bien en compagnie d’une autre personne avant de prendre le train!"

Le tribunal a grâce à cela estimé que "les dénégations du prévenu peuvent être considérées comme n’étant pas totalement dénuées de vraisemblance" et que "le dossier ne démontre pas l’imputabilité des faits au prévenu".

Résultat ? Joaquim a été acquitté au bénéfice du doute et a pu quitter mardi dernier le palais de justice de Bruxelles libre comme l’air, lui qui risquait jusqu’à trente mois de prison si la justice avait suivi le réquisitoire du procureur du Roi et non son avocate.