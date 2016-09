Jordan Lukaku ira trois fois au tribunal en un mois!

Faits divers

Jordan Lukaku, le plus jeune frère de Romelu, va devoir comparaître devant trois juges de police pour trois excès de vitesse et un défaut de permis de conduire. Le 8 juillet 2015, le juge de police de Bruges avait prévenu Jordan que "la prochaine fois, ce sera la prison et la fin de votre carrière".

Selon nos infos, il n’y aura pas une prochaine fois, mais trois : Jordan est cité fin septembre devant le juge de police de Termonde, le 13 octobre devant celui d’Alost et fin octobre devant celui de Saint-Nicolas.

À 22 ans, le plus jeune des Lukaku possède un casier chargé : début juillet 2015, le juge de police de Bruges l’avait condamné à 2.880 euros d’amende et à un an de retrait du permis pour trois excès de vitesse à 162 et deux fois 172 km/h sur l’E40 au volant d’une Mercedes ML220.

Le défenseur de la Lazio Rome avait déjà écopé de 15 jours de retrait en décembre 2014 ; de 8 jours de retrait pour excès de vitesse à Bruxelles le 8 avril ; et de 7 mois et demi de retrait et 2.400 euros d’amende le 22 mai après avoir été contrôlé à 175 km/h par un radar tronçon sur l’E40 à hauteur de Wetteren.

Cela ne fait pas de Jordan un automobiliste modèle. Et l’on apprend que bien qu’il ait promis de s’amender, Lukaku jr a encore été condamné entre-temps : à Bruges le 30 juin dernier. Et toujours pour les mêmes excès !

"Sincèrement, je tombe des nues", réagit Jordan. "Je ne sais pas qui était au volant mais ce n’est pas moi. Je ne conduis plus depuis mon retrait de permis."

Son manager, Alain Goblet, confirme : "Je suis certain que Jordan ne conduisait pas. Pour se rendre à Ostende, il se fait conduire ou bien prend le train. Il a bien changé depuis la mort de son ami Junior Malanda. Il est victime de personnes dans son entourage auxquelles il prête ses clés".

Jordan Lukaku devra faire la preuve, devant les trois juges de Termonde, Alost et Saint-Nicolas, qu’il n’était au volant pour aucun des trois excès de vitesse qui lui sont reprochés.

Avocat spécialisé en droit du roulage, Me Christophe Redko indique la marche à suivre.

Me Redko précise d’abord que Lukaku n’ira pas en prison, la loi ne prévoyant pas la peine d’emprisonnement pour les excès de vitesse, même en récidive.

Ensuite, Jordan Lukaku peut effectivement se dédouaner en apportant la preuve que le véhicule était conduit par un tiers. Me Redko : "Attention, une simple déclaration de M. Lukaku ne suffira pas. Il lui faudra prouver qu’il n’était pas sur le lieu de l’infraction au moment où elle a été commise, par exemple qu’il se trouvait à l’étranger : note d’hôtel, billet d’avion, attestation du club".

Ou bien, confie Me Redko, le tiers qui conduisait sa voiture peut se dénoncer (en adressant à la justice un document écrit et signé).