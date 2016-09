Kamikaze Riders: Mohamed Karay nie toute infraction terroriste

Faits divers

Mohamed Karay a nié, mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, être impliqué dans des activités d'un groupe terroriste.

Le tribunal a relevé que des photos de djihadistes et des vidéos de propagande djihadiste avaient été découvertes sur son GSM, mais le prévenu affirme qu'il ne s'est pas radicalisé. Saïd Saouti et Mohamed Karay, tous deux membres du club de motards bruxellois Kamikaze Riders, sont prévenus de participation aux activités d'un groupe terroriste en 2015. "Ce n'est pas parce que c'est sur mon téléphone que je partage ces idées", a répondu au tribunal Mohamed Karay. "Ce sont des images que j'avais sur mon compte Facebook et qui ont été automatiquement enregistrées sur mon GSM", a-t-il ajouté.

Le prévenu a également été interrogé sur les séances de Paintball et d'Airsoft auxquelles il s'adonnait avec Saïd Saouti. "C'était juste un jeu. Ce n'était pas de la formation militaire", a-t-il déclaré.

Saïd Saouti et Mohamed Karay sont poursuivis pour participation aux activités d'un groupe terroriste et pour diverses autres infractions terroristes.

Ils avaient aussi été suspectés d'avoir planifié une attaque terroriste à Bruxelles, fin décembre 2015, mais cette prévention n'a pas été retenue pour le procès.

Saïd Saouti et Mohamed Karay sont membres du club de motards bruxellois Kamikaze Riders, un club suspecté d'avoir eu des liens avec des membres de Sharia4Belgium, une mouvance islamiste radicale condamnée pour terrorisme à Anvers début 2016.

Les deux prévenus avaient été interpellés le 27 décembre 2015. Le parquet fédéral les suspectait alors d'avoir planifié une attaque, "dans le style des attentats à Paris", pour les fêtes de fin d'année à Bruxelles.