Les riverains et les vacanciers ont passé une soirée mouvementée à Knokke ce mercredi soir. Une Mercedes volée (immatriculée aux Pays-Bas) a été prise en chasse par la police et a fini sa course sur la digue.





Stoppé vers 23h, ce véhicule volée avait été signalé se dirigeant vers Knokke par les autorités néerlandaises à la police locale. C'est sur la Kustlaan que les policiers ont commencé à suivre la Mercedes. La course-poursuite s'est achevée quelques minutes plus tard sur la digue. Deux suspects ont été coincés et arrêtés par la police.





Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer alors qu'il y avait encore beaucoup de monde présent sur la digue à cette heure-là. La rumeur d'une éventuelle attaque terroriste a circulé avant d'être démentie.