L’adolescent de 15 ans retrouvé mort à Grimbergen a sauté d'un toit. C'est ce que vient d'annoncer le ministère public qui ne fournit pas d'autres explications.

Nick Ulser avait été retrouvé mort sur la chaussée dimanche soir à Grimbergen, non loin de chez lui. Il avait passé la soirée chez un ami à quelques rues de là. Ses parents lui avaient donné l’autorisation de rentrer pour 22h.

Malgré la proximité des lieux, il n’était toujours pas de retour à la maison à 23h. Lorsque son père est parti à sa recherche, les services de secours avaient déjà découvert le corps de son fils. L’endroit où ce dernier a été retrouvé n’était pas du tout sur son chemin pour rentrer à la maison.

Les parents de l’ami chez qui il s’était rendu sont formels : il a quitté la maison à 22h. Ce dernier a été entendu. Il a dit qu’ils n’avaient pas consommé d’alcool ni de drogue.

Les médias flamands avaient énoncé la piste de l'accident de voiture suivi d'un possible délit de fuite.

A la recherche de témoins

Le parquet et la police sont à la recherche de témoins, notamment un groupe de jeunes, composé de deux filles et trois garçons, qui se trouvaient dans le quartier et ont retrouvé le GSM de la victime.