L'adolescent âgé de 14 ans interpellé mardi soir à Molenbeek-Saint-Jean, avec des produits chimiques avec lesquels il est possible de fabriquer des explosifs, a été placé en IPPJ (Institutions publiques de protection de la jeunesse) à régime fermé, indique mercredi le parquet de Bruxelles.

Il s'agissait vraisemblablement de produits disponibles en libre accès et le jeune homme n'aurait absolument pas eu d'intentions terroristes. Selon le parquet, il voulait imiter ce qu'il a vu dans des jeux vidéo. Une patrouille de police avait remarqué mardi soir l'adolescent et trois de ses amis alors qu'ils jouaient avec des extincteurs sur un chantier. Ils ont été contrôlés et n'étaient pas connus de la police ou de la justice mais les agents ont découvert dans le sac à dos de l'un d'entre eux des produits chimiques avec lesquels peuvent être fabriqués des explosifs. L'adolescent a été emmené pour audition tandis que ses trois amis ont pu quitter les lieux. La police a également mené une perquisition à son domicile.

"Des produits similaires ont encore été trouvés dans sa chambre à coucher. Il s'agit de produits disponibles en libre accès dans des magasins de bricolage. Le jeune homme ne présente aucun signe de radicalisation et selon ses propres dires, n'aurait eu aucune intention terroriste. Il aurait recherché sur YouTube des vidéos expliquant comment confectionner une bombe ou un cocktail Molotov parce qu'il voulait imiter ce qu'il voyait dans des jeux vidéo", selon le parquet de Bruxelles.

Ce dernier estimait que l'adolescent n'évaluait clairement pas le danger de ce qu'il a fait et avait demandé son placement en institution fermée.