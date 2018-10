La cour d’appel de Bruxelles s’est projetée, jeudi (25 octobre), dans l’ambiance des soirées gay La Démence, organisées chaque mois au Fuse, durant lesquelles les dérives sexuelles et de consommation de drogues sont légion.

Le 8 avril 2012, après avoir dansé sur les podiums de cette soirée thématique, quelques gogo danseurs se sont retrouvés dans un appartement rue des Navets à Bruxelles pour une after party. L’un des danseurs est devenu agressif et a planté une paire de ciseaux dans la gorge d’un autre, vers 7h du matin, après avoir consommé du GBL, sorte de solvant industriel, de la cocaïne, de l’ecstasy et du cannabis. Gravement blessée, la victime a subi une trachéotomie et a dû manger à la paille pendant un mois.

L’auteur des faits , un Parisien de 28 ans, coach sportif, s’est expliqué face aux juges de la cour d’appel. "Je suis préparateur physique pour les sports de poids. Je dansais dans des boîtes de nuit pour gagner un peu plus d’argent", s’est présenté cet homme, une armoire à glace. "Je consomme de la drogue juste pour la fête. Le soir des faits, j’ai pris du GBL. Ça provoque un sentiment de bien-être tout en permettant de garder la maîtrise des choses. J’ai pris ensuite de la cocaïne pour faire descendre les effets du GBL", s’est-il exprimé face aux juges qui tentaient de chercher la logique. "J’ai ensuite bu un Oasis et j’ai commencé à ne plus savoir me contrôler", a-t-il poursuivi, insinuant qu’on avait mis d’autres substances dans son verre.

Selon les témoins, le prévenu avait tout à coup adopté un comportement bizarre. Il dansait tout seul, puis a bougé comme un boxeur, poings serrés devant son visage. Il a ensuite attrapé un ciseau, l’a tenu comme un poignard et l’a planté dans le cou de son "collègue".

Le bad trip, ce contexte de forte consommation de drogues, c’est ce que l’avocate du prévenu, tout droit venue de la Ville lumière, imperméable Burberry sous le bras, a demandé à la cour de bien retenir.

"Mon client s’est vu comme agressé. Il pense que la victime voulait entretenir un rapport sexuel avec lui. Et on sait qu’il existe ce qu’on appelle des ‘party animals’, sorte de réunions dans des appartements où l’on choisit une personne qui va devenir une proie sexuelle. Je vous rappelle que mon client n’avait que 22 ans à l’époque et que tous les autres avaient plus de 30 ans. Ils avaient également tous consommé de la drogue. Dans quel état étaient-ils lorsqu’ils ont fait leurs déclarations ? Le doute est trop envahissant dans ce dossier. Je vous demande d’acquitter", a plaidé l’avocate du barreau de Paris.

Le prévenu risque 3 ans de prison avec sursis, soit la peine prononcée en première instance. Il sera fixé sur son sort le 30 novembre prochain.