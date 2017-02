Pompiers, ambulanciers, infirmiers… Tous tirent la sonnette d’alarme. Les interventions sont de plus en plus délicates à gérer. En cause, l’augmentation d’une certaine agressivité au sein de la société. La recrudescence des actes de malveillance à l’égard de tous les services de secours n’est pas anodine.

Le dernier exemple en date concerne l’agression de trois ambulanciers lors de festivités à Braine-le-Comte. Menacés verbalement, puis agressés physiquement par un individu dans un état second, les ambulanciers étaient à deux doigts de se retrouver en pleine bagarre générale. Ces difficultés interventionnelles sont bien connues du président de la Fédération royale de corps de sapeurs-pompiers de Belgique.

"Si nous n’avons pas de chiffres précis à donner, il est très clair que la violence verbale mais aussi physique est de plus en plus importante à l’égard des pompiers et/ou ambulanciers lors des interventions", explique Quentin Grégoire. "C’est une des très grandes difficultés que nous rencontrons dans les différentes zones de secours. L’agressivité des personnes à notre égard n’est plus rare. Elle est principalement verbale, même si des agressions physiques sont aussi à déplorer."

...