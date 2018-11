L'ambiance est relativement calme près du commissariat du Marché au Charbon vers 8h30 ce mardi matin après l'attaque au couteau.

La rue du commissariat est totalement bloquée par un périmètre de sécurité délimité avec de nombreuses banderoles de police. Des forces de l'ordre travaillent à l intérieur de celui-ci. Une petite dizaine d'entre eux se trouvent aussi à l'extérieur.

Les passants circulent au plus près du périmètre en se demandant ce qu'il s'est passé très tôt ce matin. Des ouvriers qui ont remis à neuf la rue du Midi, dont l'entrée est fermée par un grand combi de police, sont quant a eux dans l'attente. "On travaille sur un bac à fleurs qui est dans le périmètre. On va y planter un arbre d'ici quelques semaines. Pour aujourd'hui, cela semble compromis", indique en souriant l'un d'entre eux.