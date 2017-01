La cour d’appel de Bruxelles examine, à compter de ce mardi, un dossier très lourd sur le plan judiciaire mais aussi humain. La société Eternit a fait appel de sa condamnation en 2011. Les victimes ne sont pas au bout de leurs peines. Témoignage.

Je suis Françoise." C’est sous cette "bannière" que se sont rassemblés, ce mardi dès 7 h 45 du matin, sur les marches de notre palais de justice, les citoyens sensibilisés à la cause des victimes de l’amiante. Aujourd’hui en effet, se tiennent, devant la cour d’appel de Bruxelles, les débats relatifs au procès intenté par Françoise Vannoorbeeck-Jonckheere à la multinationale belge Eternit (voir ci-contre).

Car dans la famille Jonck-heere, il y a la mère, Françoise, décédée en 2000 suite à un mésothéliome, une affection grave à ce jour incurable causée par une exposition à l’amiante. Mais il y a aussi le père, Pierre, qui a fait toute sa carrière d’ingénieur technicien chez Eternit, mort en 1987, à l’âge de 59 ans, de cette même maladie. Puis, il y a également deux des cinq fils, Pierre-Paul et Stéphane, victimes "environnementales" de la "poussière du diable", respectivement en 2003 et 2009, à l’âge de 44 et 43 ans.

Tous emportés par un mésothéliome

"De notre fratrie, les numéros 1, donc moi, 3 (Xavier) et 5 (Benoît) sont encore en vie", nous dit Eric Jonckheere, l’aîné, président de l’Abeva, Association belge des victimes de l’amiante, qui appelle en ce jour à ce rassemblement citoyen. "Comme papa était ingénieur, il était à l’époque obligatoire de venir habiter dans un rayon de maximum 15 km autour des usines, car il fallait assurer des tours de garde la nuit et le week-end. C’est ainsi que plusieurs familles francophones sont venues s’installer dans le bourg à Kapelle-op-den Bos. C’est dans cette fameuse Born-straat, longue de 400 mètres - qui nous séparaient de l’usine - que nous avons grandi avec une trentaine d’autres jeunes enfants…", se rappelle Eric Jonckheere. Rien que dans cette rue, neuf mésothéliomes ont été dénombrés, dont quatre dus à une exposition professionnelle et cinq à une exposition environnementale (expliquée par la proximité de l’usine, les fumées dégagées par les cheminées, les poussières ramenées à la maison sur les vêtements du personnel ou celles déposées sur les fruits et légumes du potager…).

Comme ses deux frères, Eric Jonckheere sait qu’il vit aujourd’hui avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et se soumet tous les 18 mois à des contrôles (pet scan) à l’hôpital Erasme afin de mesurer l’évolution du taux d’amiante dans le corps et vérifier l’état des poumons.