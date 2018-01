L’ancien joueur de foot Frédéric Pierre (ex-Ekeren, Standard, RWDM, RJ Wavre), 43 ans, qui fut également Diable Rouge, avait provoqué la mort de Madia, une mère de famille de 58 ans, le 20 décembre 2014.

Il vient d’être condamné à une peine de 200 heures de travail par la chambre d’appel du tribunal de police de Liège.

Le 24 mars 2017, Frédéric Pierre avait écopé de 34 mois de prison avec sursis probatoire de 5 ans, une amende de 6.000 euros avec sursis probatoire, une déchéance du droit de conduire de 5 ans avec sursis partiel.

Le 20 décembre 2014, l’homme avait provoqué un accident de la route mortel à Fexhe-le-haut-Clocher. Lors de l’impact, il avait un taux de 0,66 mg d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré, soit 1,51 g d’alcool par litre de sang et il roulait à 70 km/h. Il n’avait pas respecté un signal stop et a percuté de plein fouet le flanc de la voiture de Madia.

Le choc avait été violent. La mère de famille a perdu la vie.

Frédéric Pierre avait déjà été condamné pour un accident lors duquel il avait provoqué des blessures à une personne.

Le tribunal a estimé que les sanctions infligées par le premier juge excédait "les limites d’une juste répression". Il a établi que l’accident mortel était "la conséquence d’une faute grossière de conduite".

Les juges ont également estimé que "s’il est acquis qu’au moment des faits, le prévenu était sous l’influence de l’alcool, il reste que l’homicide dont il s’est rendu coupable revêt un caractère involontaire."

L’ancien Diable Rouge a aussi écopé de 600 € d’amende et d’une déchéance d’un an. Il devra repasser les examens théorique, pratique, médical et psychologique.