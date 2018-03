Une étable en feu… Les pompiers sont appelés sur les lieux. Dans les flammes, une victime et quatre vaches prisonnières. L’Animals Rescue Team de la zone de secours Hesbaye est appelée sur les lieux…

Il s’agit de la seule zone en Wallonie ayant développé en son sein une unité de pompiers capables d’intervenir en soutien de leurs collègues afin de préserver les bêtes mais aussi la sécurité des hommes dans une situation périlleuse.

Active depuis le 1er janvier 2017, elle est déjà intervenue à une trentaine de reprises…

Ici, il ne s’agissait que d’un exercice grandeur nature dans le cadre d’un module de formation consacré aux incendies dans des exploitations agricoles comprenant des animaux. "En Belgique, on compte déjà des corps de pompiers formés à ce type d’interventions à Gand et Bruxelles", explique le sergent Michael Robert, responsable de l’ART. "Notre objectif est clairement de nous améliorer en tant qu’intervenant comme le font des collègues pour des situations en milieux périlleux, sous l’eau… Bref, il faut se former, se spécialiser sans cesse."

Un exercice grandeur nature auquel a participé, combinaison sur le dos, le professeur Hugues Guyot, chargé de cours à la faculté vétérinaire de l’Université de Liège, Uliège étant partenaire de cette formation délivrée aux pompiers. "Nous formons les pompiers au sauvetage animal et eux nous forment à l’approche des secours, c’est donc une collaboration win-win. Nous espérons d’ailleurs que cette formation délivrée par l’université sera validée par le gouvernement fédéral, l’objectif étant de développer en Belgique, comme c’est déjà le cas ailleurs en Europe et plus particulièrement en France la fonction de pompier-vétérinaire."

Un exercice qui a en tout cas permis à tous les intervenants de constater les manquements existants dans ce genre de situation.