Dans les 25 centres de revalidation pour animaux sauvages que comporte la Belgique, un triste constat fait l’unanimité : l’année 2016 a été catastrophique pour toute la faune sauvage et particulièrement pour les hérissons.

Maladies, parasites, dénutrition et déshydratation... Les petits mammifères à picots ont dû faire face à de nombreux maux.

Au clos de l’Olivier, un centre situé à Jurbise, plus de 300 de ces mammifères ont été traités l’année passée, contre 200 en moyenne pour les autres années. Daniel Marlier, gestionnaire du lieu, pointe plusieurs raisons à cette situation. La première est la météo. "Il n’y a quasiment pas eu d’hiver et le printemps a été froid et humide, ce qui a eu pour conséquence de retarder les nichées de hérissons. Généralement, ils naissent à partir du mois de mars mais l’année passée, ils ont commencé très tard et le printemps difficile a entraîné beaucoup de maladies", explique-t-il. Conséquence : de nombreux hérissons ont souffert d‘une bronchite et d’autres maladies respiratoires.

Outre le froid et la pluie, les hérissons ont dû faire face à un autre ennemi redoutable : les pesticides, particulièrement agressifs l’année passée. "Pour ne pas perdre les récoltes, beaucoup de produits chimiques ont été pulvérisés dans les cultures. Beaucoup de hérissons ont donc été empoisonnés", explique Daniel Marlier. Pour ajouter à son malheur, la petite bête fait également partie des trois premières victimes du trafic routier (avec les batraciens et les renards).

Le hérisson est un animal relativement courant dans nos régions mais il est malheureusement en déclin pour toutes les raisons précitées.

On estime que depuis les années 1950, leur nombre est passé d’environ trente millions à moins d’un million dans les pays d’Europe.

Quelques précautions à respecter pour leur donner un coup de pouce : si vous avez un jardin, faites attention lors de l’utilisation d’une tondeuse à gazon. si vous avez une piscine, y placer une rampe permet d’éviter des noyades.