Selon nos informations, l’avocat général bruxellois Jean-François Godbille a été entendu par le président de chambre à la cour d’appel de Mons, Olivier Delmarche, qui fait désormais office de "juge d’instruction" dans le dossier pénal du Kazakhgate.

Le 1er mars dernier, la Cour de cassation a dessaisi le parquet général de Bruxelles et renvoyé à Mons le dossier Kazakhgate dans lequel sont mis en cause (mais présumés innocents) l’ancien président du Sénat Armand De Decker, l’avocat général Godbille et la princesse Alexandre de Belgique. Avec l’audition de Jean-François Godbille, l’instruction est entrée dans le vif du sujet. Pendant un peu moins d’une matinée, l’avocat général Godbille, que l’un de ses avocats, Marc Uyttendaele, assistait, a répondu aux questions.

Une audition par un juge d’instruction n’étant pas sans risque potentiel, précisons pour être clair qu’aucune mise en inculpation n’a été signifiée à M. Godbille. Alors que nous cherchions hier à contacter ce dernier, il nous fut répondu que M. Godbille se trouvait à l’étranger, et se refuserait à tout commentaire ainsi que ses avocats. "M. Godbille est serein."

Le magistrat bruxellois est cité dans ce volet du Kazakhgate pour avoir, en tant qu’administrateur d’un projet d’intégration de scouts chrétiens et musulmans créé par lui en 2004, reçu, début 2012, un versement sans donneur d’ordre de 25.000 euros ayant d’abord transité par le Fonds d’Entraide Prince et Princesse Alexandre de Belgique. Présenté comme provenant de l’Ordre de Malte, le versement ayant une autre origine provenait, en réalité, d’Armand De Decker. Ce dernier aurait agi en sa qualité d’avocat de Patokh Chodiev, un personnage central dans le Kazakhgate qui aurait cherché à obtenir ainsi l’intervention de M. Godbille. Depuis janvier 2017, tant la Princesse Léa que l’avocat général Godbille réfutent tout lien avec le Kazakhgate. Selon eux, pour faire court, leur bonne foi a été abusée.

Et si rien n’a filtré de l’audition de J.-Fr. Godbille à Mons, c’est certainement ce qui a dû être réaffirmé avec force, apprenons-nous de sources étrangères au dossier et aux habitués du palais. À l’instar d’Armand De Decker aujourd’hui mais à la différence de M. Chodiev qui refuse de comparaître devant la commission parlementaire "transaction pénale" (dite Kazakhgate), Jean-François Gobdille, répondra favorablement à la demande de comparution.

Quant à l’enquête pénale, celle-ci, selon l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2017, porte sur des faits présumés de corruption publique, "à diverses reprises, entre le 16 décembre 2010 et le 30 juin 2012".