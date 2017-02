"Évidemment que nous sommes tombés à la renverse", soupire la directrice de cette entreprise de pompes funèbres. "Elle travaillait chez nous depuis tant d’années. Elle avait accès à tout. On lui faisait totale confiance. La chirurgie esthétique, les colis qu’elle se faisait livrer : on se demandait d’où venait l’argent. Maintenant, on le sait".

Elle était leur secrétaire depuis vingt ans. "On se faisait la bise. Elle faisait comme partie de la famille. Elle nous a bien trompés, oui".

Jusqu’au jour où la direction s’est aperçue que de l’argent disparaissait. Et pas un peu ! Au total, l’enquête allait mettre au jour un trou de 125.000 euros. "Le manège durait depuis des années. C’était forcément un des employés ? Mais lequel ? Et comment l’identifier ? On a donc tendu un piège qui a consisté à laisser traîner une grosse enveloppe et à épier qui allait la prendre".

(...)

