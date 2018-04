Abonnés Jean-Michel Crespin et N. Ben.

Le 22 octobre dernier, Salvatore Catalano (en haut à droite sur l'image d'illustration) était abattu de sang-froid par un homme encagoulé et armé alors qu’il buvait un café au Huit, place du Marché à Liège (voir ci-dessous).

Son meurtrier présumé, Giuseppe Ficarrota (en bas à droite sur l'image d'illustration), nie les faits. Mais les éléments mis à sa charge s’accumulent. Parmi eux, l’arme que l’on a retrouvée dans sa voiture. Une arme qui correspond à l’arme du crime… Une arme qu’il aurait dû rendre aux autorités puisque décision fut prise… trois mois plus tôt de la lui retirer. Oui mais voilà, trois mois plus tard, l’homme possédait encore son arme et est accusé de l’avoir utilisée pour assassiner Salvatore.

Outre l’aspect criminel, la police judiciaire fédérale enquête sur ce dysfonctionnement et un policier liégeois vient de faire l’objet d’une mesure d’ordre.

