Si l’hiver est la saison préférée des cambrioleurs, l’obscurité étant leur meilleure alliée, l’été est celle que les pickpockets adorent. Les rassemblements de foule, les grands événements festifs et les terrasses bondées sont tant d’occasions pour ces voleurs à la tire d’agir sans être repérés. Elle est là, la particularité du pickpocket : sa capacité à vous vider les poches sans que vous ne vous en aperceviez. De plus en plus professionnels, ces voleurs ne manquent pas d’imagination dans leurs techniques, plus rapides les unes que les autres.

À Bruxelles, voici tout juste 70 ans, une section spécialisée dans la chasse aux pickpockets a été créée. Depuis lors, les Trekkers sont connus à travers le monde entier. Ces policiers sont désormais au nombre de 11.

À leur tête depuis 1996, Patrick Declerck a lui-même été victime d’un de ces voleurs à la tire. "C’était fin de la semaine dernière. Il m’a fait les poches alors que j’étais assis en terrasse !", s’exclame le commissaire, déjà désigné comme expert belge dans le cadre d’un vaste projet européen qui débutera en 2018, visant à mieux lutter contre ce phénomène touchant toutes les grandes villes touristiques.

Chez nous, de juin 2016 à juin 2017, période où pas moins de trois millions de touristes sont passés par le cœur de la capitale, la zone de police Polbru (Bruxelles-Ixelles), à laquelle les Trekkers appartiennent, a enregistré pas moins de 2.035 plaintes pour ce type de vols. Soit une moyenne de 5,5 cas par jour. "Nous avons également surpris 148 flagrants délits en 2016, menant à 280 arrestations judiciaires, 137 mises à disposition du parquet de Bruxelles et 21 placements sous mandats d’arrêt", précise le commissaire Patrick Declerck, dont les membres de l’équipe agissent toujours en civil dans les lieux les plus fréquentés de la ville.

Et depuis quelques mois , ces pickpockets, qu’on poursuivait souvent difficilement, se voient remettre une "citation par police". "Dès qu’on les arrête, on leur remet cette citation à comparaître devant le tribunal tel jour à telle heure. Avant, ils prétextaient ne pas l’avoir reçue et faisaient ainsi opposition à leur jugement. Avec cette citation par police, ultrarapide, ce n’est plus possible", ajoute le patron des Trekkers, avant de nous livrer les techniques les plus utilisées par ces professionnels du vol cet été, que ce soit à la plage, à la gare, à l’aéroport, à la foire, ou ailleurs.

