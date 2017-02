Jeudi soir, l’ex-compagne de Glenn Audenaert a été inculpée dans le cadre d’un dossier de corruption qui a coûté la carrière de l’ancien chef de la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles, a appris La DH d’une source proche du dossier.

Un juge d’instruction de Termonde (Flandre orientale) a décidé de placer la dame sous mandat d’arrêt.

Ce placement en détention préventive est un véritable coup de théâtre, sept ans après l’ouverture de l’enquête, dans un dossier qui a chamboulé la police fédérale. Cette dame était apparue dans le dossier en tant qu’amie du géant de l’immobilier qui aurait coûté une inculpation à M. Audenaert. Il s’agit là d’une affaire de corruption et de blanchiment d’argent présumés, ouverte en 2010 après un contrôle mené par l’Inspection spéciale des impôts (Isi) chez un négociant en fruits et légumes de Waasmunster, dans le cadre d’un dossier de stupéfiants tout à fait connexe.

Le négociant en question avait été blanchi mais une lettre montrant qu’il avait sollicité M. Audenaert pour des recherches dans la Banque nationale générale (BNG) qui rassemble les données de la police.

Des perquisitions avaient été menées à son bureau et à son domicile pour trouver d’autres indices. Des versements suspects de dizaines de milliers d’euros seraient arrivés du géant de l’immobilier Frank Zweegers, propriétaire du groupe néerlandais Breevast, avait indiqué De Standaard, à l’époque.

En 2012, Glenn Audenaert avait été inculpé pour des préventions de violation du secret professionnel et faux en écriture. Ce n’est que trois ans plus tard, en septembre 2015, que l’ancien boss de la PJF a été inculpé de corruption passive et blanchiment d’argent, à la suite d’une audition menée par des enquêteurs du Comité P.

M. Audenaert avait été laissé libre. Il nie les faits avec force, depuis le début de l’enquête, affirmant que la somme reçue par Frank Zweegers était un simple cadeau, l’homme étant un bon ami de sa compagne.

Selon La Libre, les enquêteurs cherchaient à savoir si M. Audenaert avait fait pression auprès de la Régie des bâtiments ou la police fédérale en faveur de Breevast. En effet, l’entreprise avait réalisé une formidable culbute de centaines de millions d’euros en revendant à prix d’or une partie du complexe de la police fédérale de la rue Royale achetée pour une somme peut-être dix fois moins importante, quelques années plus tôt.

Mercredi, La DH avait interviewé Glenn Audenaert, aujourd’hui âgé de 61 ans, pour raconter son projet d’ouvrir un Bed&Breakfast à Ostende avec sa nouvelle compagne.