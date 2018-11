L'homme découvert grièvement blessé samedi soir à Herentals par une patrouille de police locale est un chauffeur routier portugais âgé de 60 ans, indique le parquet dimanche.

La femme qui a été interpellée, âgée de 43 ans, est également d'origine portugaise et était vraisemblablement à bord du camion de l'homme. Elle sera déférée devant un juge d'instruction dès que le chauffeur pourra être interrogé. La police locale a découvert samedi soir à Herentals, en province d'Anvers, un homme grièvement blessé, un couteau planté dans le corps. Il a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont plus en danger mais il n'avait pas encore pu être interrogé dimanche midi.

Un peu plus loin, la police a repéré un camion à la plaque d'immatriculation portugaise. Non loin, une femme au comportement suspect a été observée. Elle a été interpellée et sera déférée devant un juge d'instruction dès que l'homme aura été entendu.