Le tribunal correctionnel de Liège a entamé l’examen d’une affaire sordide et d’une tristesse inouïe. Les juges doivent trancher les responsabilités dans la mort d’une fillette âgée de 19 mois dont la courte vie n’a été que souffrance et rejet. Le bébé est décédé à la suite de l’ingestion de méthadone alors que sa mère et une amie de celle-ci, toutes deux toxicomanes, avaient laissé l’enfant sans surveillance.

L’arrivée de la fillette n’était pas sous les meilleurs auspices. Née d’une relation adultérine, sa mère avait caché son existence à ses proches… Alors qu’elle se droguait, la mère n’a pris aucune précaution comme faire suivre sa grossesse par un médecin.

Né avant terme , l’enfant était transbahuté d’un endroit à l’autre entre des adultes toxicomanes et alcooliques. Les deux femmes possédaient de la méthadone qui a pu être ingérée par l’enfant.

Dans la nuit du 12 au 13 octobre 2011, après avoir quitté le domicile de son amie, la mère a constaté que le bébé ne se sentait pas bien mais elle n’a prévenu les secours car elle n’avait "pas d’argent". Elle a laissé agoniser la fillette. "Elle ne lui a même pas offert une sépulture décente", s’est indignée la magistrate du parquet. "À peine deux mois plus tard, elle retombait enceinte ! Cette fillette n’était pas désirée et elle n’a eu qu’une vie de souffrance."

La mère et son amie sont poursuivies pour avoir par défaut de prévoyance ou de précaution causé un homicide involontaire. Le parquet a requis 2 ans de prison à l’encontre de la mère et 15 mois de prison à contre de l’amie.