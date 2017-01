Un ex-collaborateur de Plopsaland la Panne se trouve en prison depuis sept mois pour avoir abusé d’un jeune garçon de 17 ans, légèrement handicapé mental, qui exerçait un job étudiant.

L’homme a envoyé à cet adolescent originaire d’Ostende des centaines de SMS, l’a approché et l’a menacé dans le parc d’attractions puis a fini par le violer à son domicile.

Là, il a même anesthésié sa victime avec un masque à gaz. "Si jamais j’en parlais à mes parents, il me tuait", a expliqué la victime.

Les abus ont commencé lors des vacances de Pâques 2015. N., âgé alors de 16 ans, effectuait un job d’étudiant à Plopsaland La Panne. Le jeune homme était très enthousiaste à cette idée et prenait tous les jours le tram pour La Panne.

Il effectuait des petits travaux de nettoyage, entre autres au Plopstheatre. C’est là qu’il a appris à connaître C.P., 47 ans, le prévenu.

Celui-ci travaillait dans le parc depuis neuf ans comme collaborateur saisonnier et exerçait désormais le job de photographe pour une firme extérieure.

Le quadragénaire connaissait le parc comme sa poche et fit croire à N. qu’il était le chef du théâtre. Ainsi, c’est lui qui lui distribuait les tâches.

"Dès le premier jour, j’avais une curieuse impression à son sujet", expliquera N. "Chaque fois qu’il me donnait un travail, il me faisait une grimace et il me caressait le dos. Mais c’était seulement le début."

Durant toutes les vacances de Pâques, C. P. se montra intimidant et envahissant. "D’abord, je n’ai pas osé réagir mais ça s’est empiré lors des grandes vacances."

"Je travaillais alors au théâtre et il disait qu’il était mon chef. Je devais lui donner mon numéro de GSM afin d’être sans cesse disponible. De plus en plus souvent, il recherchait le contact physique et il m’envoyait des SMS. D’abord gentils mais rapidement obscènes. Il me poussait dans un coin du théâtre et commençait à aller dans mon pantalon. J’étais mort de peur mais je n’osais rien dire. Chaque jour, je partais au travail à contrecœur."

Les parents de N. n’étaient au courant de rien. "Nous voyions bien qu’il n’allait plus au travail de gaieté de cœur mais nous l’encouragions à tenir bon. Si seulement nous avions su…"

Les vacances d’été se sont terminées. Mais N. n’échappera pas pour autant à l’emprise de C. P. qui le contactait de plus en plus souvent via Facebook et SMS. Ainsi, il regagna la confiance du jeune garçon, débile léger. "Il m’a envoyé des centaines de messages. Il savait que j’étais fan de vélo et promettait de m’offrir un équipement de cycliste. Je devais aller le chercher chez lui au mois de mai suivant. Lorsque je me suis présenté à son domicile, il a recommencé à me toucher. J’ai crié : ‘Non, arrête !’"

N. s’est soudain senti hébété. De toute évidence, C. P. lui avait administré un somnifère via un masque à gaz. À ce moment, il s’est livré à des maltraitances sexuelles sur le jeune homme pour finir par le violer avec brutalité.

"Je préfère ne pas dire ce que j’ai dû subir. C’est trop dur d’en parler. Je sais seulement que lorsqu’il m’a laissé partir, il m’a dit de n’en parler à personne. Sans quoi, il tuerait mes parents et ma sœur."

Par peur, le jeune homme a gardé le silence encore plusieurs semaines. C. P. continua le même jeu de domination, envoyant à sa victime les SMS les plus graveleux.

À un moment donné, N., n’en pouvant plus, a laissé son GSM sur la table en partant pour l’école afin que sa maman puisse lire les messages. Sa mère : "Je trouvais bizarre que N. ait oublié son GSM. J’ai entendu qu’il avait reçu un SMS et j’ai lu la première phrase : ‘Je veux encore me vider en toi comme la fois passée’. Quand j’ai lu ces messages, les plus sales en premier, j’ai commencé à pleurer. Je suis aussitôt allée à la police pour porter plainte."

Le soir, elle dut être confrontée à son fils. Mais il est apparu que c’était pour lui une énorme délivrance.

N. a été examiné dans une clinique sitôt après sa déposition. Il présentait encore des séquelles, des semaines après son viol.

C. P. a immédiatement été arrête chez lui. Il nia d’abord avant de se livrer à des aveux partiels. Il a même eu le culot de rejeter la faute sur sa victime. "C’est lui qui l’a voulu et je l’ai payé pour ça. Il trouvait ça bon."

Sur son ordinateur, on a retrouvé des centaines de photos de pornographie infantile. Des photos qu’il faisait lui-même et diffusait sur des sites.

En plus, C. P. avait crée de faux profils Facebook pour inciter quelques garçons hétéros à avoir du sexe avec lui contre paiement.

Depuis juin, C. P. est en prison. Il comparaît mardi devant le tribunal de Furnes. N. et ses parents espèrent qu’il recevra la peine prévue : 20 ans maximum.

Le CEO de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof est pour sa part tombé des nues en apprenant l’histoire : "Nous regrettons énormément qu’un ex-collaborateur soit concerné et que les premiers faits se sont manifestement déroulés dans notre parc. Mais c’est fort dommage que ce jeune homme n’en ait jamais à la bonne personne. Nous avons pourtant une personne de confiance qui est formée pour ce type de problèmes. Je veux préciser que C. P. n’a jamais été chef chez nous. Il était un collaborateur saisonnier qui travaillait dans l’animation entre 2004 et 2013. En 2015, il est revenu comme photographe pour une firme extérieure. Il a chaque fois pu présenter un certificat de bonne vie et mœurs vierge."