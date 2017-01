C’est dans une salle de conférence du Hilton (ancien Méridien) de Bruxelles que se tenait la célébration des 30 ans d’existence de l’IBSR. L’occasion pour Karin Genoe, administratrice déléguée de l’institut, ainsi que pour ses prestigieux invités de présenter leur étude annuelle sur l’insécurité routière.

Les prestigieux invités n’étaient autres qu’Herman De Croo, ancien ministre fédéral des Transports qui avait œuvré à la création de l’IBSR il y a trente ans, Jan Jambon, ministre N-VA de l’Intérieur, et François Bellot (MR), ministre fédéral de la Mobilité.

L’occasion aussi d’annoncer une grande nouveauté. L’Institut belge pour la sécurité routière mettra à profit son savoir-faire (statistique et communicationnel) pour traiter d’autres thèmes de société "dont le changement de comportement constitue la pierre angulaire : c’est le cas de la sécurité en général mais aussi de l’intermodalité et la multimodalité".

Concrètement, l’institut va mener à bien différentes enquêtes et projets comme l’étude de marché pour la mise en place du fameux PNR (données des dossiers passagers).

L’IBSR bénéficiera "d’un budget supplémentaire pour ces nouvelles missions, assure la ministre Jambon, conscient que la sécurité routière est le parent pauvre de la sécurité en général. L’IBSR réalisera de nouvelles enquêtes et études que nous n’avons jamais menées. Entre autres à cause de l’émergence de nouveau phénomène de criminalité. L’idée a émané de l’IBSR". L’institut devrait également changer de nom. "On le présentera dans le courant de l’année", explique Karin Genoe.

Les mentalités en matière de roulage ont changé depuis la création de l’institut. "Il y a trente ans, prendre les clefs d’un ami, parce qu’il avait bu, était vu comme un non-respect de la vie privée. Maintenant, c’est normal", se remémore Herman De Croo.





La vitesse, une cause majeure d’insécurité

Les accidents de voiture se classent derrière les cambriolages et le terrorisme comme cause de l’insécurité

De l’enquête d’insécurité routière ressort un fait intéressant car, cette année, l’IBSR s’est intéressé aux comportements considérés comme les principaux problèmes de voisinage. Et dans l’ordre sont cités : la négligence dans le chef des usagers (82 %), les automobilistes occupés à faire autre chose en même temps que la conduite (79 %) et ceux qui roulent beaucoup trop vite (79 %).

Il ressort également que les Belges sont de plus en plus souvent victimes de délits augmentant leur sentiment d’insécurité. Parmi les formes de criminalité les plus souvent citées, la voiture a été détériorée dans 21 % des cas, une tentative de cambriolage sans vol a été effectuée dans 4 % des cas et un cambriolage a été effectivement perpétré chez 3 % des familles interrogées. L’année dernière, 3 % des personnes interrogées ont été victimes d’un délit de fuite et un vélo a été volé dans 6 % des familles.

Principales préoccupations sécuritaires des Belges : les cambriolages, le terrorisme et les accidents. Il existe des différences notables entre les Régions. Davantage de Wallons se préoccupent des attaques terroristes (59 % contre 43 % en Flandre) et de la violence physique (46 % contre 27 %). 14 % des Flamands déclarent ne se soucier d’aucun aspect de sécurité, contre 1 % des Wallons dans ce cas.

Près d’un Belge sur trois a adapté son comportement en 2016 en raison des attentats. Un sur cinq pense même qu’une attaque terroriste est possible cette année dans son quartier ou dans un rayon de 15 km. Finalement, plus d’un citoyen sur deux ne voit pas de solution pour éradiquer la menace terroriste et pense qu’il faut apprendre à vivre avec. 84 % des Belges sont convaincus que la menace terroriste n’est pas un phénomène temporaire.





3 Belges sur 4 veulent davantage de contrôles d’alcool

Six Belges sur dix sont pour une intensification des contrôles de vitesse, mais 25 % y sont opposés. C’est la thématique qui divise le plus l’opinion publique, selon cette enquête. Par contre, certaines mesures rencontrent un soutien inattendu : 73 % demandent une augmentation des contrôles d’alcool notamment. Autre mesure qui suscite l’engouement : l’obligation de porter un gilet fluo quand il fait noir pour les cyclistes et les piétons convainc deux sondés sur trois. L’obligation d’installer un éthylotest antidémarrage pour les récidivistes emporte 81 % des suffrages. En revanche, les citoyens s’opposent vivement au fait de permettre aux cyclistes de franchir le feu rouge lorsque des signaux les y autorisent et à une zone 30 généralisée dans le centre-ville.





La technologie, l’avenir de la sécurité routière

Cette analyse de l’insécurité sur les routes offrait l’auditoire parfait au ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, pour rappeler sa stratégie en matière de réduction du nombre de victimes d’accidents de la route.

Pas de changement. Pour le libéral, c’est de la technologie que viendra le salut. "Nous travaillons énormément pour faire pression sur l’Europe. On milite pour obliger que les technologies de sécurité soient de série dans tous les véhicules neufs." Point de vue que partage Herman De Croo (Open-VLD) et il l’a fait savoir avec humour : "Je suis convaincu que des véhicules qui se parlent entre eux sont moins dangereux que deux conducteurs qui s’engueulent".

Le ministre Bellot a également rappelé que, pour lutter contre les comportements à risque, l’obligation d’installer "un alcolock pour les récidivistes ou les gens contrôlés avec haut taux" suivait son chemin et devrait arriver dans le courant de l’année.