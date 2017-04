M e Nathalie Gallant, conseil de Mohammed Benajiba, a plaidé, hier, devant la cour d’appel de Bruxelles, la confirmation du jugement prononcé en première instance pour son client, soit l’acquittement. Cet homme, qui était auparavant imam à la mosquée Ettaouba à Evere, est prévenu pour avoir participé aux activités d’un groupe terroriste en tant que dirigeant.

Dans ce dossier , huit individus sont prévenus de terrorisme dans le cadre d’une filière d’envoi de combattants djihadistes depuis la Belgique vers la Syrie, entre fin 2012 et début 2014. Me Gallant a soutenu que la chronologie des événements démontrait que son client n’avait pas pu être à l’origine des départs de certains jeunes candidats djihadistes bruxellois entre 2012 et 2014, dont celui du kamikaze de Zaventem, Najim Laachraoui. Mohammed Benajiba est particulièrement suspecté d’avoir endoctriné ceux-ci et de les avoir incités à partir faire le djihad en Syrie, entre autres lors de ses prêches, qualifiés de très radicaux, à la mosquée Ettaouba à Evere. "Les jeunes ont fréquenté la mosquée avant l’arrivée de mon client et ont continué à la fréquenter après son départ", a avancé l’avocate. "Le parquet fédéral affirme aussi que mon client était proche de membres de Sharia4Belgium, dont Fouad Belkacem, et, pourtant, dans le dossier d’Anvers, on ne trouve rien sur mon client", a poursuivi la pénaliste. "Si mon client y avait été pour quelque chose dans la radicalisation de Najim Laachraoui, vous pensez bien que la famille de celui-ci l’aurait déjà dénoncé. Or, il n’en est rien", a soutenu Me Gallant. La procureure Fabienne Laduron a, elle, requis jeudi une peine de 12 ans de prison à l’encontre de Mohamed Benajiba.