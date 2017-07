L’imagerie par résonnance magnétique est un examen demandé par les médecins. " En 2016, c’est presque 1 million de scans IRM qui ont été facturés à l’assurance soins de santé pour un montant de 90.131.362 d’euros", explique Ludwig Moens, au service communication de l’Inami. "307.572 d’entre eux, soit le plus grand nombre, étaient des IRM du rachis cervical ou thoracique ou lombosacré. Cela représentait, pour l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, un coût de 28.096.499,75 euros."

Ce type d’examen coûte approximativement "93,23 euros. Le remboursement de l’assurance est de 90,75 euros pour les bénéficiaires sans intervention majorée", précise-t-on à l’Inami. Le patient, donc, débourse 2,48 euros pour ledit examen médical.

Or, selon un rapport du Service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l’Inami, 14 hôpitaux belges étaient en infraction. "Ils ont indûment facturé un montant de 13.500.000 d’euros à l’assurance soins de santé pour des scans IRM effectués avec 17 appareils non agréés", note Ludwig Moens. "Il s’agissait de 90.934 scans IRM."

Cinq hôpitaux wallons, quatre hôpitaux bruxellois et cinq en Flandre sont visés. "Nous ne pouvons pas donner les noms car nous conservons le secret de l’instruction", poursuit-on. Dans le communiqué de l’Inami, on peut lire les lourdes sanctions qui pourraient coûter encore plus cher aux centres hospitaliers: "Les hôpitaux concernés on reçu un pro justitia et sont invités à rembourser le montant indûment facturé. En outre, la ministre dispose de la compétence de réduire une partie du budget des hôpitaux concernés de 10 %."