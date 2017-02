Faits divers Au volant avec 2,4 d’alcool, il fait un accident, endommage deux voitures et prend la fuite.

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a acquitté un automobiliste jugé pour avoir endommagé deux véhicules puis commis un délit de fuite alors qu’il conduisait sa BMW en état d’intoxication alcoolique. L’automobiliste de 42 ans est acquitté alors que rien n’était contesté!

Le 9 janvier 2015, sur le parking d’Imagix à Mons, cet automobiliste avait pris le volant avec 2,41 pour mille d’alcool dans le sang; avec le véhicule, il avait percuté une voiture et endommagé une seconde puis commis le délit de fuite.

Le voilà acquitté !

Avec pour conséquence, explique l’avocat Christophe Redko spécialisé en droit du roulage, que les propriétaires des véhicules endommagés en seront pour leurs frais.

Acquitté, l’automobiliste échappe aux coûts des réparations de carrosseries.

Imagix organisait ce soir-là une soirée spéciale Star Wars, Le Retour du Jedi. La soirée terminée, le public regagnait les parkings où une bagarre a éclaté.

Un homme a été blessé. L’automobiliste l'a secouru.

Le blessé possédait une BMW: l’automobiliste a pris ses clés, a mis le blessé dans la BMW et a démarré pour le déposer à l’hôpital. Il avait bu une dizaine de verres. En démarrant, il a percuté une Peugeot 207 et, sous le choc, celle-ci a endommagé une VW Polo, avec des dégâts matériels aux pare-chocs et aux portières des deux véhicules.

Accident + alcool + délit de fuite : le tribunal de police condamna d’abord l’automobiliste à 4 mois de retrait du permis et 2.635 euros d’amende.

L'automobiliste fit appel.

Et c’est là qu’arrive le rebondissement: pour le tribunal d’appel, il est indiscutable que l’automobiliste conduisait en état d’intoxication alcoolique, qu’il a endommagé deux véhicules et qu’il a pris la fuite.

Mais la justice l’acquitte car elle estime que le comportement était justifié par un état de nécessité, la nécessité de fuir les bagarreurs et conduire le blessé le plus rapidement possible aux urgences.

Pour le tribunal, l’automobiliste n’avait pas d’autres choix que d’utiliser la BMW du blessé, bien qu’il avait consommé des boissons alcoolisées. Et les dégâts aux deux véhicules percutés sur le parking prouvent une chose: qu’il avait peur et était pressé de fuir les agresseurs. Son délit de fuite est ainsi justifié.

Décision unique en Belgique d’acquittement d’un automobiliste responsable d’un accident suivi d’un délit de fuite au volant d’un véhicule qu’il conduisait après avoir bu dix verres d’alcool, avec 2,4 dans le sang !