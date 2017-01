Faits divers La Belge de 26 an

Devant nous, Muriel. Attention, cette femme toute en douceur cache une rare détermination. Dans les affaires de rapt parental, son cas est très particulier. Contre l’avis de tous, l’Anderlechtoise s’est rendue seule en Roumanie pour retrouver le père et le convaincre de revenir en Belgique avec l’enfant. Muriel croyait le combat terminé. Elle se heurte maintenant à la police qui refuse d’exécuter la décision du tribunal de la famille.

Rebeca a actuellement 6 ans et demi. Son père est d’origine roumaine. Fin 2014, reniant sa promesse faite au tribunal de Bruxelles de ne pas quitter le pays, il emmenait Rebeca en Roumanie. Et Muriel n’a plus eu de nouvelles de sa fille pendant plus d’un an.s a osé partir toute seule en Roumanie à la recherche de son enfant.

[...]

