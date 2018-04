Une fuite d'ammoniac s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi vers 03h30 au sein de l'entreprise de boulangerie industrielle Derkenne Coulinne, située Champs de Tignée à Barchon, une section de la commune de Blegny (province de Liège), a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours Vesdre - Hoëgne et Plateau. Les travailleurs ont été évacués. Une quarantaine de pompiers sont sur place avec du matériel spécifique aux alertes chimiques. Vers 07h15, l'intervention était toujours en cours.

Trois autopompes issues des postes de Herve, Plombières et Welkenraedt ont été déployées, de même qu'une citerne, le container chimique et le véhicule d'intervention rapide de Plombières et de Welkenraedt, le véhicule anti-pollution de Spa, le véhicule ravitaillement de Plombières, le poste de commandement mobile avec deux officiers et un camion citerne.

L'ambulance de Blegny a également été mobilisée en prévention.

L'autorité administrative a été prévenue et s'est rendue sur place.