Ce n’était pas, à première vue, l’affaire la plus complexe qui soit. Le 10 septembre 2003, Ginette Gorez, une mère de dix enfants était tuée sur le parking de la gare d’Ath par un de ses enfants.

Christophe Razée, 24 ans, avait attendu sa mère, avec un fusil de chasse dissimulé sous son imperméable. Il avait tiré à deux reprises à travers la vitre de la voiture de sa mère. Dans la foulée, il s’était livré à la police.

Il avait expliqué que la famille se déchirait après la séparation des parents et qu’il se sentait délaissé par sa mère. Elle vivait chez sa sœur avec quatre de ses dix enfants. Le père, Jean-Pierre Razée était resté au domicile conjugal avec les six autres enfants, dont Christophe.

En cours d’instruction, il a accusé son père d’être le commanditaire de l’assassinat. Le 3 mai 2004, Jean-Pierre Razée a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt. Il a été libéré 18 jours plus tard par la chambre des mises en accusation de Mons. Elle a jugé que les indices de culpabilité étaient insuffisants au maintien en détention.

L’enquête, entre récusation du premier juge d’instruction et parquet général qui presse la deuxième juge d’avancer, a été très lente.

Il a notamment fallu attendre les résultats d’une analyse systémique sur le mode de fonctionnement de la famille.

Le 15 avril 2016, la chambre du conseil a posé les jalons pour un renvoi du père et du fils devant la cour d’assises. Un mois plus tard, la chambre des mises en accusation a réformé l’ordonnance : elle a accordé le non-lieu au père et a renvoyé le fils en correctionnelle. Son procès s’ouvrira le 22 juin à Tournai.

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, la procédure a été trop longue pour Jean-Pierre Razée. Elle ne s’explique pas par la complexité de l’instruction et le comportement du requérant. Elle a condamné l’État belge à lui verser 18 000 euros.

Délai raisonnable

Strasbourg s’est aussi prononcé sur une autre requête contre la Belgique. Une scientologue qui avait fait valoir en 2014 en chambre du conseil le dépassement du délai raisonnable, n’avait pas été suivie. La chambre du conseil avait dit que ce serait à un tribunal correctionnel d’éventuellement le dire. Ce qui fut constaté en 2016, en plus d’irrecevabilité des poursuites.

La scientologue a saisi Strasbourg pour absence de recours effectif contre la chambre du conseil. La Cour européenne l’a déboutée.