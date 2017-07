Deux agents de la police locale de la zone Vilvorde-Machelen font l'objet d'une plainte déposée devant le Comité P à la suite d'une intervention survenue la nuit de jeudi à vendredi.

Un jeune homme de 19 ans les accuse de lui avoir adressé des propos racistes et de l'avoir violemment agressé au point de lui casser le bras, rapporte La Capitale lundi. Le parquet de Hal-Vilvorde a réagi en indiquant que le jeune en question était armé et s'était montré agressif envers les policiers.

La victime affirme avoir été brutalement traitée à la sortie du Mustaert Pub, un bar sur le territoire de Vilvorde, vendredi à 04h30. Il explique que les agents se sont montrés agressifs car il ne maîtrisait pas le néerlandais. Selon ses dires, six agents se seraient rués sur lui avant de lui briser le bras.

Après avoir dû attendre 40 minutes dans un véhicule de police sans recevoir de soin, il a été transporté à l'hôpital de la ville où un simple anti-douleur lui a été administré avec le conseil de venir se représenter le lundi. Samedi matin, le jeune homme s'est rendu de son propre chef à l'hôpital Erasme d'Anderlecht pour y subir une opération.

Le parquet de Hal-Vilvorde a présenté une toute autre version des faits. "La police a été appelée sur place pour une bagarre. A l'arrivée des agents, le portier a montré deux individus sur le point de quitter les lieux en voiture. Lors du contrôle, deux armes (un pepperspray et un couteau) ont été retrouvées dans le véhicule. Un des deux individus s'est mis à crier sur les policiers et les riverains. Les agents l'ont privé de liberté, mais il s'est rebellé et s'est blessé au bras en chutant. Il a ensuite été transporté à l'hôpital", a déclaré Gilles Blondeau, porte-parole du parquet.

Une transaction pénale a été proposée aux deux individus pour ce qui concerne la détention illégale d'armes. S'ils refusent celle-ci, ils pourraient être renvoyés au tribunal correctionnel devant lequel ils risquent une peine d'un mois à cinq ans de prison ainsi qu'une amende de 100 à 25.000 euros.