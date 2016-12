L'alerte à la bombe déclenchée mardi après-midi à la gare du Nord de Bruxelles a été levée peu après 17h00.

La police locale avait reçu un appel téléphonique anonyme signalant la présence d'un engin explosif dans le bâtiment. La gare a été fouillée et rien de suspect n'a été détecté, a indiqué mardi la police fédérale. La police locale avait reçu vers 15h30 un appel téléphonique anonyme signalant la présence d'un engin explosif à la gare du Nord. Un périmètre de sécurité a été installé et un chien détecteur d'explosif a été amené sur place afin de procéder à une inspection des lieux. Rien de suspect n'a été décelé et le périmètre de sécurité a été levé peu après 17h.

La Stib, après avoir annoncé des perturbations, a précisé sur Twitter que la circulation des bus et des trams était revenue à la normale vers 17h.

L'incident n'a par contre pas impacté la circulation des trains, selon la SNCB.

Lundi, une fausse alerte à la bombe avait été déclenchée à la gare du Nord de Bruxelles.