La grande aventure de l’expatriation tente de plus en plus de Belges. En 2017, les Affaires étrangères ont comptabilisé 461.251 de nos concitoyens installés aux quatre coins du monde. Sur les deux dernières années, la tendance s’est clairement accélérée puisqu’ils étaient 410.544 en 2015 et 427.067 en 2016. Une croissance de 12 % en deux ans. Le nombre de Belges qui a choisi de s’expatrier a même doublé sur la dernière année.