La journée de jeudi prochain, aurait pu être très animée du côté de Wavre. Pas en raison d’une manifestation de gilets jaunes ou de défenseurs du climat : ce sont les principaux syndicats policiers qui avaient programmé une journée de protestation dans le centre-ville de Wavre, fief du Premier ministre Charles Michel.

Plus de mille policiers étaient prévus. Objectif : dénoncer les mesures du gouvernement fédéral en matière de régime de santé, de pension, de mesures disciplinaires alors même que, selon les syndicats policiers, il manquerait entre 3 500 et 3 700 policiers en Belgique, qu’il en serait demandé toujours plus aux policiers et que ceux-ci doivent faire face à une recrudescence de violences envers les policiers.

Les syndicats ont déjà organisé de tels rassemblements à Liège, Mons, Charleroi ou encore Bruxelles sans qu’il y ait de grabuge. Mais l’actualité récente des gilets jaunes aurait incité les autorités communales à interdire cette manifestation. "C’est assez choquant, déplore Thierry Belin, secrétaire national du syndicat SNPS. On a fait toutes les démarches en bonne et due forme pour organiser ce rassemblement et on nous l’interdit. Les autorités communales craignent que le rassemblement soit infiltré par des gilets jaunes ou des casseurs. C’est absurde. Avec plus de mille policiers réunis en centre-ville, les casseurs se feraient attraper directement. La ville n’aurait jamais été aussi sécurisée que ce jour-là."

Pour le syndicat, le prétexte des gilets jaunes est donc "purement fallacieux" et risque de créer un fameux précédent. "Nous avons l’impression que la commune se réfugie derrière les gilets jaunes pour interdire toute manifestation qui pourrait nuire à l’image de la ville, ou à celle de Charles Michel, qui est peut-être un citoyen ordinaire, mais qui est bien encombrant visiblement…"

Policier à Liège, Manu Vervier, l’un des cofondateurs du groupe Police Unifying Movement, déplore lui aussi cette interdiction. "Il n’y a jamais eu le moindre incident durant nos rassemblements, explique-t-il. On n’a jamais rien bloqué et on n’est pas là pour casser. Si on le faisait, on pourrait être disciplinairement et pénalement poursuivis. Une trace dans notre casier judiciaire et c’est la porte de sortie."

Nous avons tenté de joindre les autorités communales toute la journée d’hier. En vain.