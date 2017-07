Présenté à la presse le 8 juin dernier, le livre-règlement de comptes de l’ex-milliardaire belge et CEO de la firme informatique Systemat Jean-Claude Logé était annoncé en librairie pour la fin juin. La date du 22 était citée. Or, dix jours plus tard, vous ne trouverez pas Systemafric - Jean-Claude Logé dans les rayons. Que s’est-il passé ?

Selon nos informations, la justice bruxelloise, saisie par la première épouse de M. Logé, a provisoirement interdit la sortie du livre pendant une période d’un mois. Et il s’agit d’une décision rarissime.

Garanti par la Constitution (article 25), le principe de la liberté d’expression est en effet que la presse est libre et qu’aucune censure préalable ne peut être établie.

Dans ce cas cependant, le président du tribunal de 1ère instance francophone de Bruxelles a estimé que si M. Logé a droit à la liberté d’expression, sa première épouse ainsi que les membres de sa famille ont droit quant à eux au respect de leur honneur et de leur réputation. Et si Jean-Claude Logé a le droit d’émettre des critiques à leur égard, il n’a nullement celui d’émettre des injures et des opinions calomnieuses et diffamatoires à leur encontre.

La première épouse de M. Logé a visiblement pu se procurer un exemplaire du livre à paraître. Et son avocat, Me Moulinasse, y a trouvé 31 extraits où sa cliente se fait traiter "d’idiote et de voleuse", "d’escroque et de venimeuse", "de vipère haineuse et méprisante", "arrogante", "méchante", "hypocrite" et d’une "inculture abyssale".

Malgré la liberté d’expression qui induit l’interdiction de la censure préalable, le juge interdit la diffusion sous quelque forme que ce soit du livre de Jean-Claude Logé, papier ou électronique, tant à titre gratuit qu’onéreux. Mais l’interdiction n’est que provisoire : jusqu’au 20 juillet à minuit.

Le juge interdit aussi à Jean-Claude Logé de tenir des propos calomnieux à l’encontre de sa famille - plusieurs écarts semblent avoir déjà été constatés par huissier de justice. Pour chaque livre vendu ou distribué comme pour chaque nouvelle insulte, le juge bruxellois prévoit une astreinte de 500 €.

Jean-Claude Logé est par contre autorisé à continuer de promotionner son livre.

L’interdiction n’est donc valable que jusqu’au jeudi 20 juillet à minuit. Elle sera alors levée. À moins qu’entre-temps une nouvelle décision ait été prise de confirmer l’interdiction.

Contacté par nos soins, M. Logé déclare "être serein" quant à la sortie de son livre et avoir fait choix de l’avocat Me Etienne Piret. Quant à la famille de M. Logé, un des enfants nous a confirmé qu’elle argumentera pour maintenir l’interdiction de parution, du moins dans la version actuelle.