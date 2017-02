Le tribunal de Bruxelles a acquitté lundi les 11 suspects du gang des chèques postaux soupçonnés d’avoir, en 2009, 2010 et 2011, escroqué des dizaines d’entreprises en falsifiant des moyens de paiement pour un préjudice de plus d’1 million d’euros. Plus exactement : la 89e chambre correctionnelle a déclaré les poursuites irrecevables pour cause d’instruction bâclée. Les victimes perdent ainsi tout espoir d’indemnisation.

Les perquisitions, le 22 juin 2011, avaient mobilisé cent policiers dont le travail n’a donc servi à rien. Le dossier faisait 51 cartons. Pour le parquet, le gang avait falsifié des factures, des chèques et des ordres de virement pour 2,6 millions de dollars et 3,4 millions d’euros.

Le procédé consistait à voler le courrier dans les boîtes postales et modifier les factures d’entreprises que celles-ci envoyaient à leurs clients en surcollant un sticker rouge mentionnant un compte différent - le leur - où voler l’argent.

Pas plus compliqué et ça fonctionne : le gang aurait détourné 900.000 euros - exactement 899.686 - et plus de 400.000 - 412.654 - furent transférés sur des comptes en RDC où il est à parier qu’ils ne s’y trouvent plus depuis longtemps. Soit plus d’1,3 million d’euros… et tous les arnaqueurs présumés échappent aux poursuites et ne doivent rien rembourser.

Justice défaillante : le tribunal se livre à un massacre de l’instruction, du juge et des enquêteurs auxquels il reproche d’avoir instruit le dossier dans un esprit de parti pris. "L’enquête a été menée dans le parti pris que les prévenus étaient coupables des faits reprochés, sans la possibilité de contredire, avec la certitude de leur culpabilité".

Le tribunal note "l’absence d’un quelconque devoir à décharge".

Menée dans l’esprit que les prévenus sont coupables, l’instruction a "violé la présomption d’innocence, le devoir de loyauté, les droits de la défense et le droit à un procès équitable".

L’enquête menée par la PJF d’Asse (Brabant flamand) ciblait des suspects d’origine congolaise parlant le français et le lingala. Aucun n’était domicilié en Flandre et aucun n’avait opté pour le néerlandais comme langue de la procédure.

Le tribunal s’indigne alors de constater que tous les PV d’enquête dans les 51 cartons du dossier sont rédigés en néerlandais.

Défendus par des pénalistes comme Christine Calewaert, Sokol Vljahen et Yannick De Vlaemynck, les 11 prévenus n’ont en réalité rien compris à ce jugement. Le parquet réclamait 3 ans. Le jugement fait la liste des preuves se trouvant au dossier. Et les voilà relaxés ! Leurs avocats ont dû leur expliquer qu’ils pouvaient remercier le juge d’instruction et les enquêteurs d’avoir si mal travaillé.

Il s’agissait de gens connus dans le milieu des faussaires. Les 11 totalisaient 105 alias avec des faux noms, des fausses dates de naissance et autant de fausses adresses. Le seul chef de gang présumé était connu sous 23 alias différents.

Le juge en cause dans ce dossier, et qui a eu des problèmes dans un autre (affaire Calice), n’est plus juge d’instruction aujourd’hui.

Les particuliers victimes ainsi que les entreprises et institutions - comme la SNCB constituée partie civile, la Province de Namur, Motorola, Paribas, ING, les Chocolats Neuhaus, Intradel qui gère les déchets liégeois, etc. - ne seront pas indemnisés.

Enfin, tous les frais d’enquête sont mis à la charge de l’Etat. Parmi ceux-ci, les coûts de centaines d’heures d’écoutes téléphoniques.