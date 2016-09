La justice rejette des demandes de Patrick Abraham

Faits divers

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a écarté, vendredi, la requête de devoirs complémentaires que M e Adrien Masset avait introduite dans un dossier de fraudes ouvert en 2005 à Nivelles mettant en cause son client M. Patrick Abraham, l’ancien patron de la célèbre marque de prêt-à-porter pour enfants Kid Cool.

L’information nous est confirmée par l’auditeur et porte-parole officiel de l’auditorat du travail de Nivelles, M Christophe Hanon.

D’autre part, et selon ce dernier toujours, la chambre des mises en accusation a validé la légalité des actes d’instruction posés par le dernier juge d’instruction dans ce dossier qui met quatre suspects en cause, outre M. Abraham.

Enfin, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a constaté vendredi la prescription et donc l’extinction des poursuites, pour certains faits présumés relevés par l’instruction à Nivelles, des faits anciens.

Me Masset avait plaidé fin juin. Début juillet, l’avocat répondait : "Attendons l’arrêt en septembre". Hier, Adrien Masset n’a pas répondu à nos nombreux appels.

Selon l’auditeur du travail Christophe Hanon, son office va devoir à présent rédiger le réquisitoire final dont il précise qu’il sera un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel de Nivelles.

"Ce devrait être assez rapide, s’agissant d’un dossier que l’auditorat suit de près".

L’auditeur table pour "fin décembre" au plus tard.

Étape suivante : l’auditorat fixera la date du règlement de procédure devant la chambre du conseil de Nivelles.

Le dossier a débuté en mai 2005 en justice sur dénonciation de l’ONSS. Onze ans après, il a pris du volume et est devenu un dossier de blanchiment, faux et usage de faux en droit commun, organisation frauduleuse d’insolvabilité, absence de tenue de comptabilité et infractions diverses et variées dans les matières fiscale et sociale, comme l’auditeur du travail de Nivelles pouvait nous le confirmer début juillet.

Important : chacune des personnes mises en cause, y compris bien sûr Patrick Abraham, est présumée, à ce stade, innocente.