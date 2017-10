Le nombre de personnes sous administration de biens n’a jamais été aussi élevé : il a, pour la première fois, dépassé les 100.000. Selon les données les plus récentes disponibles auprès du SPF Justice, le nombre était de 104.418 au 1er mars 2017. Un an auparavant, le nombre n’était que de 74.545. En 2005, il n’y en avait qu’environ 32.000. Un signe que ce régime de protection des personnes devenues incapables de gérer leur patrimoine plaît de plus en plus.

Au SPF Justice, on précise toutefois que cette augmentation est un corollaire de la loi du 17 mars 2013 qui a créé un nouveau statut de protection, unissant notamment ceux qui encadrent les jeunes handicapés et les personnes âgées ou celles sous l’assistance d’un conseiller judiciaire.