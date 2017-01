Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné, la semaine dernière, une quinquagénaire belge à payer plus de 1,51 million d’euros de dommages et intérêts à 13 victimes d’une arnaque à la pyramide de Ponzi. Patricia Liétard, 55 ans, avait été condamnée à deux ans de prison, entre autres pour escroquerie et faux, en juillet dernier. Elle a depuis quitté la Belgique pour vivre dans le sud de l’Espagne, dans la région de Valence.

L’affaire remonte à loin : en 1998, la dame, qui tenait auparavant le bar d’un club de tennis de Ganshoren, propose aux joueurs et joueuses de gérer leur patrimoine. Patricia Liétard a de l’entregent, une expérience dans la gestion et, sans aucun agrément, parvient à convaincre ses nouveaux clients via des promesses de placements juteux. Elle constitue alors une société, All In Gest, et met en commun les sommes perçues pour réaliser des placements.

Problème : la dame n’a pas la surface d’une banque et subit quelques coups durs qui l’empêchent de rembourser. Dès lors, le cercle vicieux est en marche : tout est réuni pour une arnaque à la pyramide de Ponzi, connue depuis plus d’un siècle et parachevée par le célèbre Bernard Madoff, l’escroc aux 65 milliards de dollars volatilisés. Le principe est connu : on rembourse les premiers clients avec l’argent investi par de nouveaux clients. Jusqu’à ce que la machine explose avec les premiers dépôts de plainte en 2011.

Avocat de 11 victimes , Emmanuel De Wagter (photo d'illustration) a réagi ainsi : "Après une longue et difficile lutte de plusieurs années, mes clients voient enfin leurs efforts récompensés. Reste à aller récupérer les fonds là où ils se trouvent…"Depuis les faits, l’escroc n’a pas remboursé un seul centime. Sa maison de Jodoigne a cependant été mise en vente forcée. Pendant toutes ces années d’instruction, elle avait nié devoir quoi que ce soit aux victimes, allant jusqu’à menacer certaines d’une dénonciation au fisc. Pourtant, la dame avait noué des liens d’amitié avec ses clients, elle était même partie en vacances avec quelques-uns. Selon Me De Wagter, plusieurs victimes n’ont pas osé franchir le pas du dépôt de plainte et n’ont jamais récupéré leur argent. Ils peuvent maintenant nourrir des espoirs.