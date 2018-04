Depuis quelques années, la Force navale de la Défense peine à recruter et fonctionne régulièrement en sous-effectif. Et même si c’est la plus petite composante de l’armée belge, en effet, la Défense compte au total 27.841 militaires (sans compter les civils) pour 1.722 marins, ces besoins dans le recrutement demeurent considérables.

"Le recrutement à l’armée, c’est 1.570 postes offerts cette année et on sait que ça va aller en augmentant", précise Jean Peleeheid, recruteur à la Défense.



(...)



Découvrez notre dossier complet dans notre zone abonnés.