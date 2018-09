Il sera bientôt possible d’identifier un suspect dans une foule sur base d’une simple photo ou vidéo. Ce n'est pas le seul plan d'attaque de notre police scientifique : l'odorologie, l'ADN codant et l'art de faire parler les objets sont aussi au programme.

Déjà utilisé dans plusieurs aéroports internationaux, dont celui de Zaventem, et par plusieurs polices européennes, le système de la reconnaissance faciale va encore se développerdavantage en Belgique. Il sera bientôt possible d’identifier un suspect dans une foule sur base d’une simple photo ou vidéo.

Actuellement, la police belge dispose de ce qu’on appelle la banque de données nationale générale. Elle est composée uniquement de photos de personnes fichées pour l’une ou l’autre raison à un moment donné. Mais cette banque de données va bientôt subir une petite révolution.

Il est prévu de créer une toute nouvelle banque de données nationale belge avec le développement de la reconnaissance faciale. Dans cette nouvelle banque de données, dont l’arrivée est prévue d’ici trois ans, seront intégrées toute une série de données biométriques, nous précise Laurent Coucke, directeur de la DJT, la direction de la police technique et scientifique de la police fédérale. Les empreintes des paumes de mains, les empreintes digitales, etc., tout sera intégré dans cette nouvelle banque de données. Il sera ainsi beaucoup plus facile d’identifier un suspect.

(...)