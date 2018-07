La police a découvert dans la Langendijkstraat à Zutendaal une grande quantité de matériel utilisé pour la purification de la cocaïne. Trois personnes ont été interpellées et devront comparaître devant le juge d'instruction de Tongres. La police de la zone CARMA est entré dans une maison de la Langedijkstraat vers 07h00 afin d'y interpeller un suspect. Celui-ci n'était pas présent mais la police a intercepté une dame de 63 ans et deux trentenaires de Zutendaal. Les agents ont découvert du matériel et des fûts de produits chimiques utilisés pour purifier de la cocaïne.

Une camionnette remplie d'autres fûts a été découverte dans un entrepôt voisin. Du matériel suspect a aussi été découvert dans un espace caché dans le sous-sol de l'entrepôt. La police a établi un périmètre de sécurité et les pompiers sont intervenus pour mener un contrôle de sécurité.

La Protection civile a évacué le matériel qui est généralement utilisé pour purifier de la cocaïne.

Le parquet du Limbourg, la police de la zone CARMA et la police judiciaire fédérale du Limbourg mènent l'enquête.