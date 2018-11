Entre le 22 septembre et le 3 novembre 2018, quatre auteurs lourdement armés et cagoulés ont commis quatre vols à main armée dans des commerces situés à Tamines et à Montigny-le-Tilleul.

La police indique que les auteurs circulaient à bord d’une Peugeot 307 break de couleur grise. Ce véhicule présente de gros dégâts au niveau du pare-chocs avant. Pour commettre les faits, les auteurs ont apposé des plaques d’immatriculation volées à Charleroi et à Mont-sur- Marchienne.

Les enquêteurs recherchent des personnes qui pourraient donner des informations concernant la Peugeot accidentée ou qui pourraient identifier cet individu.

L'avis de recherche est à consulter sur le site internet de la police