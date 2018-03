La police fédérale va renouer avec une grande enquête nationale de sécurité auprès des citoyens de tout le pays, à partir d’aujourd’hui.

Un échantillon de près de 500.000 personnes, âgées de 15 ans et plus, sera visé par l’initiative de la police fédérale. Ils recevront, à partir de demain, à leur domicile, un courrier leur demandant par exemple d’attribuer un score à leur quartier en matière de sécurité ou encore de s’exprimer sur la façon dont ils perçoivent l’action de la police. Les citoyens sélectionnés pourront participer en renvoyant la lettre ou via internet à l’aide d’un code particulier.

Les personnes sélectionnées pour participer à l’enquête l’ont été de manière tout à fait aléatoire et l’anonymat des réponses est garanti. Un point positif pour la police fédérale puisque ce système permettra de répondre de façon totalement libre.

Cette grande enquête nationale résulte d’un partenariat entre la police fédérale, les différentes zones de police, le SPF Intérieur et les autorités locales. Le questionnaire a d’ailleurs été rédigé en concertation entre les divers partenaires. 164 zones de police ont aussi décidé d’étoffer le document en ajoutant un volet consacré spécifiquement à l’environnement local.

L’objectif est d’analyser la perception que les habitants ont de la police et de la sécurité en général. Cela devrait permettre d’adapter la politique de sécurité en fonction des commentaires émis par l’échantillon 2018.

La police fédérale espère une forte participation afin de tirer des enseignements concrets. Les résultats de ce moniteur de sécurité devraient être communiqués au début de l’année 2019.

La dernière grande enquête de ce type remonte à 2008, soit il y a dix ans.