Faits divers Evelyne Josse, hypnotiseuse judiciaire, a pourtant pu souvent prouver l’efficacité de la méthode.

En Belgique, le service des sciences comportementales de la police fédérale a décidé d’arrêter l’hypnose judiciaire.

Un magistrat peut toujours saisir un expert mais le service n’assure plus la logistique et le conseil. Une décision qui nous a été confirmée par Jonathan Pfound, porte-parole de la police fédérale. "La police fédérale a décidé d’utiliser la méthode d’entretien cognitif qu’elle estime plus fiable."

L’entretien cognitif, c’est une méthode via laquelle la personne interrogée est amenée à donner des détails pouvant paraître inutiles. Il s’agit d’une procédure non-directive utilisée pour recueillir les témoignages des victimes et des témoins.

(...)