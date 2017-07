C’est du côté de Charleroi, dans les années 60, que le relevé d’empreintes d’oreilles s’est développé, faisant de la Belgique un des premiers pays au monde à utiliser ce genre de données dans la résolution d’affaires criminelles. Au départ, la méthode était assez peu utilisée, selon certains cas bien précis, jusqu’à ce que soit créée en 2007 une base de données spécifique au sein de la police fédérale.

Base de données qui contient très précisément à ce jour 8.859 empreintes d’oreilles. "Dont 4.351 traces prélevées dans des lieux où des faits ont été commis et 4.518 empreintes relevées directement sur des suspects", nous précise Gerrit Volckeryck, expert à la police fédérale et ancien chef du laboratoire central.

À titre de comparaison, en 2015, cette banque de données contenait 7.000 empreintes d’oreilles et avait déjà permis à l’époque d’identifier pas moins de trente-cinq malfrats.

Dans 95 % des cas, ces empreintes ainsi récoltées par la police, essentiellement sur des portes, permettent d’élucider des cambriolages. "Surtout des vols dans des appartements. Les cambrioleurs tendent l’oreille à la porte pour s’assurer de ne trouver personne en y entrant. Et contrairement aux empreintes digitales dont on ne dispose généralement que de manière partielle, l’empreinte d’oreille est, dans la majorité des cas, complète. Ce qui nous permet par exemple de lier plusieurs faits commis à un seul suspect", commente Gerrit Volckeryck.

Outre les cambriolages, plus d’une dizaine d’affaires criminelles ont déjà été résolues grâce à des empreintes d’oreilles. "Des meurtres mais aussi des affaires de drogue", précise encore notre expert de la police fédérale, ajoutant toutefois qu’en Belgique, on ne condamne jamais une personne uniquement sur base d’une trace d’oreille.

Mais contrairement à la Suisse, où on a décidé de renoncer à cette méthode voici deux ans, la justice genevoise estimant la technique "insuffisante", chez nous, toutes les personnes qui sont allées en appel de décisions judiciaires dans lesquelles des empreintes d’oreilles avaient pesé dans la balance, ont finalement perdu.





Très utiles aussi les empreintes de chaussures et de pieds

On le sait, l’ADN et les empreintes digitales sont des données grâce auxquelles des milliers d’affaires criminelles ont déjà pu être résolues. Comme expliqué ci-dessus, les empreintes d’oreilles, moins connues du grand public, trahissent aussi les suspects. Tout comme les traces de chaussures et les empreintes de pieds ! "Les empreintes de pieds sont plus rares mais elles nous sont également utiles", indique le commissaire Gerrit Volckeryck, ancien chef du laboratoire central de la police fédérale. Ces traces sont donc également enregistrées et peuvent servir à tout moment à l’identification d’un suspect.

Contrairement aux empreintes digitales, les traces de pieds et d’oreilles ne sont pas enregistrées automatiquement dans la base de données de la police fédérale. Il faut donc chaque fois introduire ces empreintes et les comparer. Cela ne se fait pas via un algorithme. Ce qui prend dès lors beaucoup plus de temps.